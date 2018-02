Vaza código do iPhone que evita ataque hacker

A Apple admitiu nesta semana que houve vazamento de um dos códigos mais importantes do sistema operacional da empresa, aquele responsável por reiniciar o iOS em um ambiente seguro, evitando invasões de hackers, por exemplo.

O código, chamado de iBoot, foi divulgado no fórum comunitário GitHub. Para que tivesse as informações removidas da plataforma, a Apple precisou recorrer a uma lei norte-americana sobre direitos autorais, conhecida como DMCA (Digital Millennium Copyright Act), que criminaliza a produção e distribuição de conteúdo de terceiros.

O pedido de remoção do código foi publicado pelo perfil oficial da GitHub no fórum. A plataforma removeu a postagem que deu início ao vazamento da informação nesta quinta-feira.

Embora as informações vazadas sejam do iOS 9, é possível que alguns dados estejam na versão mais atualizada do sistema, o iOS 11.

Ao site TechCrunch, a Apple informou que “a segurança de nossos produtos não depende do nosso código-fonte. Existem muitas camadas de proteção de hardware e software incorporadas em nossos produtos, e sempre encorajamos os clientes a atualizar o software para se beneficiar das últimas proteções”.

Procurada por VEJA, a empresa de tecnologia não se posicionou até a publicação da matéria.