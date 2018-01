Apple: iPhones vão mostrar condição da bateria

A Apple anunciou nesta quarta-feira 24 que a próxima versão do seu sistema operacional, o iOS 11.3, terá a opção de gerenciamento de desempenho do iPhone. A funcionalidade será lançada depois da polêmica sobre a obsolescência das baterias de iPhone.

“O iOS 11.3 adiciona novos recursos para mostrar a saúde da bateria e recomenda se uma bateria precisa ser trocada”, informa comunicado da empresa.

Segundo a Apple, os usuários poderão, a partir da nova atualização do iOS, ver se o recurso de gerenciamento de energia – que administra dinamicamente o desempenho máximo – está ativado e optar por desligá-lo. Introduzido no iOS 10.2.1, a desativação desse recurso pode evitar desligamentos inesperados dos aparelhos.

A novidade estará disponível para os modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 e iPhone 7 Plus nos próximos meses.

A Apple foi alvo de processos nos Estados Unidos, que acusam a empresa de deliberadamente reduzir a vida útil da bateria dos iPhones.

A empresa negou que tenha adotado medidas para encurtar a vida útil dos aparelhos, mas admitiu que uma programação do sistema operacional dos aparelhos diminui a velocidade de funcionamento conforme os smartphones vão ficando mais velhos.