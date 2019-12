Vale faz acordo com empresa chinesa para produzir novo minério de ferro

A empresa portuária chinesa Ningbo Zhoushan Port divulgou nesta quarta-feira, 18, que assinou um acordo de serviços com a mineradora Vale, para o lançamento de um novo produto de minério de ferro, chamado GF88.

O GF88 é um minério com alto teor de ferro, produzido com processamento de finos do Carajás IOCJ 65% – resíduos gerados durante a extração do minério. A empresa chinesa fornecerá construção, processamento, carregamento e armazenamento para o novo produto da Vale, que deve começar sua distribuição no primeiro trimestre de 2020.

“A produção do GF88 não exige combustível e água, então não irá gerar rejeitos e nem resíduos de água”, disse a Vale em um comunicado, acrescentando que o produto pode fornecer matéria-prima para produção de pelotas, que são pequenas bolinhas de minério de ferro usadas na fabricação do aço.

A demanda da China por pelotas de minério de ferro e minério de alta qualidade deve ganhar impulso em 2020 à medida que o governo chinês pressiona pela mudança de dezenas de siderúrgicas para regiões costeiras, em meio a uma luta contra a poluição em suas cidades industriais.

Publicidade

“É um novo produto, desenhado especialmente para a nova era da China”, disse a Vale.

O produto será fabricado no terminal de transferência de minério de Shulanghu, na província de Zhejiang, leste da China, de acordo com a empresa Ningbo Zhoushan Port.

(Com Reuters)