Uso de drogas por Elon Musk preocupa sua capacidade de gestão

A conduta de Elon Musk em suas atividades recreativas tem gerado preocupação entre executivos e acionistas de suas empresas, como Tesla e SpaceX. De acordo com reportagem do Wall Street Journal, o uso de drogas como ketamina, LSD, cocaína e alucinógenos está inquietando os investidores, temendo impactos nas empresas.

Musk, através de seu advogado Alex Spiro, afirmou ser submetido a testes aleatórios frequentes e nunca ter falhado em nenhum deles. Em 2018, durante uma participação no videocast de Joe Rogan, o bilionário foi visto fumando maconha, resultando em uma queda de mais de 9% nas ações da Tesla no mesmo dia. O incidente levou a NASA a solicitar garantias de que a SpaceX mantinha um ambiente de trabalho livre de drogas. Além do uso de maconha, o bilionário já admitiu o uso de ketamina para tratar depressão.

Festas onde Musk teria usado drogas, com imposição de acordos de confidencialidade e restrições de celulares, foram relatadas nos últimos anos. Há relatos de que o bilionário já se apresentou no ambiente de trabalho sob efeito de drogas, enfrentando dificuldades em reuniões e interações com colegas, conforme reportagem do Wall Street Journal. Esses comportamentos levantam preocupações entre investidores quanto à capacidade de Musk de liderar suas empresas.