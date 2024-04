UBS projeta lucro menor e rebaixa recomendação para big techs americanas

O “momentum” — ou expectativas para crescimento — de seis gigantes do setor de tecnologia dos Estados Unidos está “infelizmente colapsando”. A afirmação é do UBS e consta em relatório divulgado hoje a clientes, em que o banco suíço rebaixa a recomendação para as ações de Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft e Nvidia de overweight para neutro.

No relatório, o UBS prevê uma redução no crescimento das big techs de 42% para 16% em um ano, enquanto outras empresas do segmento e companhias fora do setor devem acelerar os lucros.

“Desde os pontos mais baixos em janeiro de 2023 até a recuperação em abril de 2024, as ações das seis big techs avançaram 117%. Dali para frente, elas tiveram declínio de 8%”, diz trecho do relatório. “Cada uma dessas ações, junto com a Tesla, recuou em relação às máximas recentes — com a fabricante de veículos elétricos e a Nvidia cedendo 50% e 20%, respectivamente.”

Ainda segundo o banco suíço, o rebaixamento da recomendação para as seis ações não se baseia em valuations (avaliação de preço das ações) caros ou por dúvidas em relação à inteligência artificial. Trata-se de reconhecer apenas a dificuldade de entrega em relação às bases comparativas de anos anteriores e “forças cíclicas” que pesam sobre os papéis. “É uma consequência natural do ciclo de lucros da pandemia e do pós-pandemia”, diz o banco.