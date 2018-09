Uber vai banir usuários com nota baixa; saiba como ver sua avaliação

View this post on Instagram

Hoje pela manhã, pedi um carro em um app, como faço todos os dias, para ir ao trabalho. Assim que entrei, informei que sou cega e solicitei que me deixasse exatamente no endereço informado e, logo em seguida, pedi também que desligasse o ar condicionado, mas fui ignorada. 5 min. depois solicitei novamente o desligamento do ar e fiquei falando sozinha de novo. Da terceira vez falei que eu era alérgica e que por isso que estava pedindo… O motorista surtou, disse que se fosse pra desligar, que eu teria que sair do carro porque ele não era obrigado a fazer o que eu pedia… Insisti dizendo que eu era cega e que ele não podia me deixar ali…. Foi quando ele parou o carro, começou a gritar e disse que eu era cega por castigo, desceu do carro, no meio de um lugar que até então eu não sabia onde era e me expulsou do carro dele, aos berros. Não fui forte, só sabia/sei chorar… Estou me sentindo um grão de areia, uma gota d’agua; Muito ruim ficar vulnerável dessa forma, o meu ir e vir está cada vez mais cerceado. Sinto-me, a cada dia que passa, mais dependente diante desse tipo de situação e fico me perguntando até quando precisarei passar por isso? Obs.: Tomarei as providências legais. —- #PraCegoVer: Imagem de fundo preto, escrito “#REVOLTANTE” em letras brancas.