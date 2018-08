Uber lança calculadora virtual que estima gastos de carro particular

O aplicativo de transporte urbano Uber lançou nesta quarta-feira (15) uma calculadora virtual gratuita que estima os gastos que um motorista tem para manter e utilizar um carro particular.

No teste, o usuário responde perguntas como ano e modelo do carro, cidade onde mora, custo com seguro e estacionamento, consumo de gasolina, entre outras informações. Além disso, fatores não financeiros são questionados, como gosto de dirigir e tempo para conseguir uma vaga na rua.

Com todas as variáveis mencionadas, o sistema estima se o carro tem ou não um peso relevante para a pessoa, seja em termos financeiros ou pessoais.

A análise também oferece um comparativo da média de gasto diário de um veículo próprio e de um contratado pela Uber. Desta forma, o usuário verifica qual das opções é melhor para seu bolso.

Chamada de “O peso do seu carro”, a campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre os custos para a manutenção de um veículo e dar destaque a alternativas de mobilidade urbana – como o próprio Uber, é claro.