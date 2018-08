SP abrigará centro da Uber para desenvolvimento de tecnologia de segurança

A Uber anunciou hoje que terá seu primeiro centro de desenvolvimento tecnológico na América Latina. Ele ficará em São Paulo e será focado no desenvolvimento de tecnologias para ampliar a segurança de usuários e motoristas parceiros do aplicativo.

Será a primeira unidade do tipo na região. A Uber já conta com centros de desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, Holanda. França, Bulgária, Lituânia e Índia.

O centro será inaugurado no quarto trimestre do ano, na região do Itaim Bibi, zona oeste da cidade. Cerca de 150 especialistas trabalharão com o objetivo de desenvolver tecnologias que podem ou não se transformar em novos recursos e funções do aplicativo de transporte. Hoje, os motoristas podem recusar corridas pagas em dinheiro – modalidade considerada perigosa por eles.

O novo centro deve receber 250 milhões de reais em investimentos ao longo de cinco anos.

“O Brasil é reconhecido pela capacidade de seus engenheiros. Esta iniciativa reforça o compromisso da empresa com o país e tem como objetivo de recrutar engenheiros, desenvolvedores e pesquisadores de software, cientistas de dados e gestores de produto, entre outros. Ela representa mais um passo que tomamos para endereçar o tema da segurança, que é um desafio para todas as sociedades”, afirma Sachin Kansal, diretor de produtos de segurança da Uber.