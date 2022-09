“Tudo que juntei até meus 34 anos se foi”, diz sócio de fundo que derreteu

Um dos sócios-fundadores do fundo de investimento TT Global Equities, baseado no Leblon, no Rio de Janeiro, resolveu se pronunciar após ver 500 milhões de reais do seu patrimônio terem virado pó no mercado financeiro. Arthur Fraga Baer Bahia, sobrinho do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, enviou nesta sexta-feira, 9, uma carta aos cotistas do fundo desculpando-se por decisões de investimento equivocadas, sobretudo em relação à alavancagem de ações na Clarus, companhia de tecnologia listada na Nasdaq. O TT Global Equities chegou a ter mais de 9% de participação na companhia, segundo documentos da Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio dos EUA, a SEC.

Na carta, Arthur reconhece que montou uma operação arriscada e que perdeu cerca de 95% de todo seu patrimônio acumulado em 34 anos. “Montei uma operação arriscada onde vendia opções de venda e comprava opções de compra de uma empresa que conheço profundamente (Clarus CLAR US). Até uma semana atrás, a operação estava caminhando bem, mas há cinco dias, para sair da operação, tive que alavancar o fundo por alguns dias. No dia seguinte a essa alavancagem, o nosso custodiante, diante da concentração do portfólio, resolveu tirar toda a margem que haviam dado um dia antes”, explicou Arthur. “Com isso, fui obrigado a liquidar a posição em dois dias, o que gerou perdas irreparáveis ao fundo.”

Na sequência, ele afirma ter acabado com a carreira por conta da operação malsucedida. “Estou escrevendo esse e-mail com muito pesar no coração, sabendo que não apenas perdi o dinheiro do fundo, mas acabei com a minha carreira em um negócio que amo desde pequeno. A minha vida nunca mais será a mesma e o meu relacionamento com cada um de vocês certamente também não. Eu nem imagino a raiva e o desapontamento que estejam sentindo nesse momento”, desabafa. “Saibam que mais de 95% do meu patrimônio e dos meus sócios estava no fundo. Tudo o que eu juntei até meus 34 anos se foi.” O conteúdo da carta se encerra com um pedido de desculpas. “Espero que um dia consigam me perdoar pelo meu erro.”

Segundo revelou a colunista Neuza Sanches, em VEJA, e posteriormente confirmado e detalhado pelo portal de O Globo, as apostas erradas no mercado de ações americanos impuseram ao TT Global Equities, fundado em 2017, a uma perda de 87% este ano — em 2021, o desempenho foi positivo em 31,2%, após uma valorização de 68,4% no ano anterior. As altas sucessivas elevaram o patrimônio do fundo para mais de 80 milhões de reais, montante que, hoje, equivale a menos de 10 milhões de reais. Os principais parceiros de Arthur na empreitada eram o familiar Antônio Fraga e o tio Armínio Fraga, que presidiu o Banco Central de 1999 ao fim de 2022.