TSE lança aplicativo que substitui título de eleitor

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou na última sexta-feira o e-Título, aplicativo que vai permitir o acesso a uma versão digital do título eleitoral. A novidade está disponível para Android e deve ser liberada para usuários do iOS até o fim da próxima semana.

O aplicativo poderá ser utilizado nas eleições de 2018, dispensando o eleitor de levar o título eleitoral em papel. O documento digital também terá a foto do eleitor para identificá-lo na hora da votação, mas isso só acontece caso a pessoa tenha realizado o recadastramento biométrico, momento em que é capturada a foto e suas impressões digitais.

Mesmo quem não fez o recadastramento pode fazer o download do aplicativo, mas será necessário apresentar um documento de identificação com foto na hora da votação.

Ao baixar o e-Título, o eleitor precisa inserir o número do seu título eleitoral, seu nome, a data de nascimento e o nome da mãe e do pai. Após validação, o acesso ao aplicativo é liberado — também é possível consultar informações sobre o seu local de votação e se está em dia com a Justiça Eleitoral.

Outro recurso deve ser liberado aos cidadãos em breve: a possibilidade de fazer a justificativa eleitoral pelo aplicativo.

Em agosto, o governo anunciou outro aplicativo que pode substituir a versão impressa de um documento, a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica — que possui o mesmo valor jurídico da carteira de habilitação impressa e pode ser acessada por meio de um aplicativo já disponível para download. A CNH digital começa a valer a partir de 1º de fevereiro de 2018.