Trump ganha mais de US$ 1,4 bi com criptoativos em 2025

Em 2025, ano em que voltou à Casa Branca, as empresas de Donald Trump faturaram 2,2 bilhões de dólares, um aumento de 254% em relação ao ano anterior. Desse montante, 1,4 bilhão de dólares foi obtido com a empresa de criptoativos que ele criou com os filhos e que foi parcialmente adquirida por um fundo de investimentos dos Emirados Árabes Unidos. As informações estão em declaração anual obrigatória, em que constam também os investimentos milionários em ações da Apple, da Nvidia, da Amazon e de outras gigantes da tecnologia, cujos interesses têm sido defendidos com unhas e dentes pelo presidente. Trump é frequentemente acusado de borrar os limites entre público e privado em suas ações como governante.

O mercado está atento ao encontro do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, com a homóloga do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e do banco central britânico, Andrew Bailey, em evento em Sintra, Portugal. Os investidores buscam sinais nas falas de Warsh que indiquem o rumo da política de juros nos Estados Unidos.

Ainda na Europa, a divulgação do índice de preços ao consumidor nesta quarta-feira, 1º, revelou que a inflação na Zona do Euro desacelerou mais do que o esperado pelos analistas. A taxa anualizada caiu de 3,2% em maio para 2,8% em junho, refletindo a percepção de que o alívio no preço do petróleo já está trazendo alívio para a economia europeia.

No Brasil, chega ao fim o subsídio ao diesel que estava em vigor desde março, para conter a disparada no custo dos combustíveis fósseis causada pela guerra dos Estados Unidos no Irã. O governo ainda estuda a retirada de outras subvenções concedidas nos últimos meses ao diesel e à gasolina. Apesar das promessas de fim da guerra, as negociações entre americanos e iranianos pouco avançaram.

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A bolsa de valores de Hong Kong não abriu nesta quarta-feira, 1º, por conta de feriado que comemora a transferência administrativa do território para a China.

Agenda

9h15 – Relatório de emprego ADP (EUA)

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10h – PMI Industrial (Brasil)

10h – Discurso de Kevin Warsh em Sintra

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10h45 – PMI Industrial (EUA)