Telegram lança função que armazena documentos e senhas

O aplicativo de mensagem Telegram lançou nesta sexta-feira (27) a função Passaporte, que serve para armazenar senhas e documentos no smartphone com segurança.

Com o recurso, o aplicativo de mensagens se torna também um sistema de autorização unificado para serviços que exigem identificação pessoal.

A tecnologia permite também o envio de dados pessoais como documentos, fotos, endereço, telefone e número de cartão de crédito.

É possível criar uma senha de acesso para entrar na função Passaporte, mas o Telegram garante que não tem acesso aos dados e que todo arquivo é armazenado com criptografia de ponta a ponta.

De acordo com a empresa, o usuário vai enviar os dados à nuvem e, quando necessário, compartilhar as informações diretamente com os serviços de identificação, como aplicativos financeiros, bancos, companhias aéreas e sites em geral.

Futuramente, a empresa promete que haverá uma nuvem descentralizada para oferecer mais segurança aos dados.

Para ter acesso ao recurso, é preciso baixar a última versão do aplicativo nos celulares Android e Apple.