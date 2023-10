Taylor Swift entra no rol dos bilionários com o sucesso da sua turnê

Em meio a uma das turnês mais lucrativas da história, a cantora Taylor Swift se tornou oficialmente bilionária. Nesta semana, a loirinha — como é chamada pelos fãs brasileiros — entrou para o Bloomberg Billionaires Index, com uma fortuna avaliada em 1,1 bilhão de dólares, aproximadamente 5,5 bilhões de reais na cotação atual. Segundo a Bloomberg, Swift é uma das poucas artistas a alcançar o status de bilionária apenas pela sua música.

O grande salto na riqueza da cantora pop está justamente ligado ao sucesso da The Eras Tour. A turnê mundial de 146 shows da cantora passa pelo Brasil agora em novembro, com seis datas esgotadas entre Rio de Janeiro e São Paulo. Nos Estados Unidos, o impacto é enorme: a estimativa é que os shows de Taylor tenham movimentado 4,3 bilhões de dólares ao PIB do país.

Taylor tornou-se um fenômeno cultural, aumentando sua influência econômica na América do Norte. Nas cidades onde Swift se apresentou, o número de passageiros no transporte público aumentou e a ocupação dos hotéis disparou. A empolgação é tanta que houve até um registro de terremoto de 2,3 pontos de magnitude na escala Richter em Seattle, justamente durante um dos concertos da turnê.

Swift chegou a ser mencionada no Livro Bege de Junho do Federal Reserve Bank (Fed), por estimular o crescimento da economia da Filadélfia. Jerome Powell, o presidente do Fed, elencou que gastos com fenômenos culturais como a turnê de Taylor — e também os show de Beyoncé e a estreia do filme “Barbie — estão no radar da autoridade monetária que debate aumento das taxas de juros enquanto o consumo americano continua forte.

A turnê também tem dominado o cinema. Em seu fim de semana de estreia, o filme-concerto da cantora pop, Taylor Swift: The Eras Tour, arrecadou cerca de US$ 96 milhões de bilheteria nos Estados Unidos e no Canadá, tornando-se a maior bilheteria da categoria no mercado interno em um fim de semana de estreia.