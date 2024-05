Taxação de importados até US$ 50 gera bate-boca entre Haddad e deputados

Giro VEJA - quarta, 22 de maio

A reação de Moro à vitória no TSE e a ida de Haddad à Câmara

O senador e ex-juiz federal da Operação Lava Jato Sergio Moro, do União Brasil, disse, logo depois de ser absolvido no Tribunal Superior Eleitoral, que os boatos sobre a sua cassação “foram exagerados”. O julgamento de Moro, a ida de Haddad à Câmara e o recorde de casos de dengue são destaques do Giro VEJA.