Surto de salmonella no Kinder Ovo fecha fábrica na Bélgica

Na véspera da páscoa, um surto de salmonella em ovos (de chocolate) vem chamando atenção na Europa. O governo da Bélgica decretou o fechamento de uma fábrica da Ferrero responsável pela fabricação do Kinder Ovo.

A companhia é alvo de investigações de autoridades belgas sobre dezenas de casos da doença que estariam ligados a ingestão do chocolate. A agência de segurança alimentar da Bélgica, porém, informou que confirmou uma ligação entre mais de cem infecções e a produção no Sul do país.

Antes do fechamento da fábrica localizada na cidade de Arlon, a Ferrero fez recall doos produtos da Kinder em diversos países como Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos da América e Austrália.

A Salmonella é uma bactéria conhecida por ser a maior responsável por casos de intoxicação alimentar. A transmissão se dá pela ingestão de alimentos crus ou mal cozidos contaminados por fezes. Os principais sintomas da doença são dor abdominal, vômitos e diarreia que podem surgir de 12 a 36 horas depois da ingestão de comidas contaminadas. O microrganismo geralmente contamina alimentos crus, como carnes, especialmente de aves, leite não pasteurizado os ovos.