Supermercados registram alta de 3,37% das vendas em julho

A venda de itens de supermercados cresceu 3,37% em julho em relação ao mesmo mês de 2022, de acordo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No comparativo a junho deste ano, a alta foi de 4,24%. Essa é alta mais significativa no ano desde a Páscoa, quando o crescimento foi de 7,29%.

No ano, o crescimento é de 2,52%, dentro das projeções do setor para 2023. “A queda expressiva nos preços dos alimentos para consumo no domicílio em julho sinalizou mais uma vez que as medidas de combate à inflação precisam ser mantidas, pois a busca por produtos de preços mais baixos reflete o comportamento de 54% dos brasileiros no momento de compor a cesta de abastecimento dos lares”, diz o vice-presidente da Abras, Marcio Milan.

Para os próximos meses, no entanto, a entidade pondera que os reajustes nos preços dos combustíveis – especialmente do óleo diesel, em agosto – devem elevar os preços dos hortifrutigranjeiros, das carnes, dos laticínios e dos alimentos industrializados de forma escalonada e trazer impactos na cesta de abastecimento dos lares.

Além dos repasses imediatos pelos fornecedores, a reoneração dos combustíveis prevista para o início de setembro deve pressionar ainda mais o preço dos produtos no varejo. Com essa medida, o diesel passa a ter PIS/Cofins de 0,11 centavos por litro em setembro e mais 0,03 centavos por litro em outubro. Até agosto, o imposto estava zerado.

