Startup de aluguel de imóveis Quinto Andar é o nono unicórnio brasileiro

A startup Quinto Andar, que atua com alugueis de imóveis, se tornou o nono unicórnio brasileiro, após uma rodada de investimentos de 250 milhões de dólares nesta terça-feira, 10, que teve a participação do conglomerado japonês SoftBank e do fundo de investimentos americano Dragoneer.

Também estão no negócio a empresa de private equity (que busca participação em companhias já desenvolvidas) General Atlantic e o grupo argentino Kaszek, que já eram investidores da companhia. Com o aporte, a ideia é expandir geograficamente e ampliar projeto de parcerias imobiliárias.

São chamados “unicórnios” as startups que atingem o valuation (valor de mercado) de 1 bilhão de dólares ou mais. O termo surgiu como referência às lendas do Vale do Silício que inspiram os sonhos de empreendedores do mundo todo.

Como mostrou VEJA, a mais recente empresa brasileira a atingir a marca tinha sido a startup de entregas Loggi, em junho. Além disso, outras sete startups do país haviam chegado lá: 99, iFood, Movile, Nubank, Gympass, Stone e Arco Educação.

Fundado em 2013, o Quinto Andar conecta inquilinos e proprietários diretamente. A companhia atua em nove regiões metropolitanas do país e 25 cidades. A startup também têm parcerias com 15 imobiliárias, oferecendo serviço personalizado. Ao todo, a companhia já possui mais de mil funcionários e fecha cerca de 4.500 contratos por mês.

Antes do aporte de 250 milhões de dólares, a empresa já tinha passado por outras três rodadas de investimentos. A mais recente ocorreu em 2018, quando tinha alcançado os 250 milhões de dólares de valuation.