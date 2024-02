SpaceX adia lançamento de foguete que deve pousar cápsula na Lua

A SpaceX adiou para quinta-feira o lançamento do foguete que levará um módulo lunar robótico à Lua. A missão da empresa de Elon Musk marca mais um capítulo da corrida que empresas privadas travam para chegar ao satélite natural.

A SpaceX disse em sua conta no X (antigo Twitter) que a equipe de lançamento estava “desistindo da tentativa desta noite” por causa das temperaturas irregulares do metano antes do carregamento. A missão deve levar à lua um módulo construído pela empresa aeroespacial Intuitive Machines, com sede em Houston. Uma nova tentativa deve ser feita na quinta-feira.

O Falcon 9 é a primeira sonda enviada pela companhia, partindo do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, para direcionar o módulo lunar Nova-C (apelidado de Odysseus) à Lua. A expectativa que o pouso aconteça em 22 de fevereiro em uma cratera próxima do polo sul da Lua. O módulo pesa 675 kg e conta com o apoio da Nasa, que tem um programa de incentivo de missões comerciais de transporte lunar.