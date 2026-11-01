Sorteio da Mega-Sena: concurso de hoje pode pagar R$ 42 milhões
Jogos tiveram que ser registrados até 20h de sábado (31)
A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (1°) o concurso 3080 da Mega-Sena. Sem vencedores na sexta-feira (30), a loteria acumulou e o prêmio máximo pode pagar R$ 42 milhões esta noite.
O sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.
As apostas de bilhetes simples já foram encerradas, mas apostadores podem fazer bolões até uma hora antes do sorteio, no site da Caixa.
Durante esta semana, correram sorteios da Mega-Sena. A ação especial teve sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.