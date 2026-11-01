Sorteio da Mega-Sena: concurso de hoje pode pagar R$ 42 milhões

Ler Resumo





O concurso 3080 da Mega-Sena, acumulado em R$ 42 milhões, será sorteado neste domingo (1º) às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe a transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa. Apostas para bolões podem ser feitas online até uma hora antes do sorteio. Confira os detalhes para participar.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (1°) o concurso 3080 da Mega-Sena. Sem vencedores na sexta-feira (30), a loteria acumulou e o prêmio máximo pode pagar R$ 42 milhões esta noite.

O sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

As apostas de bilhetes simples já foram encerradas, mas apostadores podem fazer bolões até uma hora antes do sorteio, no site da Caixa.

Durante esta semana, correram sorteios da Mega-Sena. A ação especial teve sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.

Continua após a publicidade

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda