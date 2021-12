SobeDesce: do Pix ao Ibovespa

SOBE

Pix

Criada há um ano, a ferramenta de transações bancárias já foi utilizada 1,6 bilhão de vezes e movimentou mais de 4 trilhões de reais, segundo o Banco Central.

Josephine Baker

A artista e ativista franco-americana (1906-1975) se tornou a primeira mulher negra a entrar para o panteão das artes de Paris.

Palmeiras

O clube paulista superou o Flamengo na final realizada em Montevidéu e conquistou o tricampeonato da Taça Libertadores da América.

DESCE

IBOVESPA

O indicador fechou novembro com queda de 1,52%. No ano, o índice já caiu 14,4%.

Henrique E. Alves

Devido a uma dívida de 938 000 reais em pensão alimentícia, a Justiça de São Paulo expediu mandado de prisão contra o ex-presidente da Câmara e ex-ministro nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer.

Tel-Aviv

Pela primeira vez, a capital israelense assumiu a liderança do ranking de cidades mais caras do mundo para viver. A lista é elaborada pela revista britânica The Economist.

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2021, edição nº 2767