Sindicatos da Air France convocam 2 dias de greve para este mês

Os sindicatos da Air France anunciaram nesta quinta-feira (15) a convocação de dois novos dias de greve, 23 e 30 deste mês, com o objetivo de pressionar a direção da companhia aérea francesa nas reivindicações de aumento de salário.

A paralisação do dia 30 coincide com a Sexta-feira Santa, que antecede a Páscoa, no Brasil e na França.

Por trás deste movimento estão três sindicatos de pilotos (SNPL, SPAF e Alter), dois de equipe de cabine (SNPNC e UNSA-PNC) e cinco de funcionários de solo (CGT, FO, SUL, CFTC e SNGAF) que pedem aumento salarial de 6% (e 10% para os pilotos), alegando a necessidade de compensar a perda de poder aquisitivo pela inflação dos últimos anos.

A empresa, que nega a perda de poder aquisitivo de caráter geral, indicou no início de semana que estava disposta a analisar o caso particular de alguns empregados cuja remuneração tivesse defasada. Contudo, não poderia aceitar a reivindicação das centrais porque isso acarretaria em 240 milhões de euros a mais, uma despesa que não pode ser feita devido o resultado operacional do ano passado, que foi de 590 milhões de euros.