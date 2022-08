Sinal 5G é ativado na cidade de São Paulo nesta quinta-feira

Após chegar a Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, o sinal da tecnologia 5G será ativado na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 4. Na primeira fase, contudo, apenas 25% da área urbana da capital paulista deve ser contemplada, como bairros no Centro Histórico e na Avenida Paulista. O sinal chegou oficialmente ao Brasil no dia 6 de julho.

Pela licitação feita no ano passado, as operadoras teriam que ativar 462 estações com o sinal 5G na cidade até 29 de setembro. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou, contudo, que houve um número expressivo de pedidos (quase 1.400) para instalação de antenas, o que permitiu a antecipação.

A instalação das antenas vai permitir antecipar a chamada limpeza do espectro na faixa de 3,5 Giga-hertz (GHz), para o funcionamento do 5G puro, o standalone. A avaliação do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) é que “como os pedidos superaram a quantidade prevista no edital, não vai haver problemas de interferência no sinal de antena parabólica, também na faixa de 3,5GHz”.

“A maior concentração de antenas está no Centro Histórico, na região da Avenida Paulista e no Itaim Bibi. Já os bairros da Aclimação, da Mooca e do Brás, por exemplo, terão cobertura menor no início do processo”, informou a Anatel. A agência disse ainda que foram instalados equipamentos para evitar interferências em 226 estações do Serviço Fixo por Satélite (FSS) e realizados testes para confirmar a operação livre de interferências.

Para contornar possíveis interferências causadas a parte dos cidadãos que utilizam antenas parabólicas da Banda C, a Entidade Administradora da Faixa (EAF) da Anatel criou um programa para distribuir, gratuitamente, às famílias carentes das capitais brasileiras e que estão registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, kits contendo novas antenas digitais, conversores e cabos. O pedido do kit e de instalação dos aparelhos pode ser feito por meio do site do Programa de Distribuição de Kits, criado pela EFA.

(com Agência Brasil)