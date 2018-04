Setor de serviços sobe 0,1% em fevereiro, diz IBGE

O setor de serviços apresentou variação positiva em fevereiro, com alta de 0,1%, após recuar 1,9% em janeiro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ligeiro acréscimo no volume se deu de forma concentrada tanto em termos setoriais como regionais. Apenas 1 das 5 atividades e 15 e dos 27 estados brasileiros mostraram taxas positivas no mês.

A expansão ocorreu apenas nos serviços profissionais, administrativos e complementares (1,7%). As demais recuaram: serviços prestados às famílias (-0,8%), serviços de informação e comunicação (-0,6%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,3%) e outros serviços (-0,7%).

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o volume recuou 2,2% em fevereiro de 2018, com resultados negativos em 3 das 5 atividades. Os serviços de informação e comunicação (-4,9%) foram os que mais impactaram negativamente o índice global.

Por outro lado, ainda na comparação com fevereiro de 2017, os dois segmentos que apontaram aumento foram: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (0,6%) e outros serviços (1,5%).

No índice acumulado de janeiro a fevereiro de 2018, frente a igual período do ano anterior, o setor teve queda de 1,8%, com taxas negativas em 3 das 5 atividades de divulgação. Serviços de informação e comunicação (-4,9%) exerceram o principal impacto negativo sobre o índice global. As demais influências negativas vieram dos serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,6%) e dos serviços prestados às famílias (-4%).