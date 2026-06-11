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Setor de serviços avança 1,2% em abril e recupera perdas de março

Setor foi puxado pela melhora no segmento de tranportes

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 09h22
Avião da Latam no Aeroporto Internacional de Los Angeles.
Setor aéreo liderou o bom desempenho de transportes (Kevin Carter/Getty Images)
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Setor de serviços avança 1,2% em abril e recupera perdas de março Priorize VEJA no Google

O setor de serviços teve crescimento de 1,2% em abril de 2026, recuperando, integralmente, a perda de 1,1% observada em março, mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicados nesta quinta-feira, 11.

O resultado foi acompanhado por todas as cinco atividades investigadas, com destaque para os transportes (0,9%), que recuperou parte da perda observada em março (-1,6%). O resultado do setor de transportes é explicado, em grande medida, pelo avanço de 7,0% observado no segmento de transporte aéreo de passageiros. Esse avanço ocorre após dois resultados negativos seguidos, quando o segmento perdeu, de forma acumulada, 16,6%, entre fevereiro e março de 2026.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, mês de abril trouxe uma recuperação integral do revés observado em março. “Esse movimento também se deu de forma disseminada, ou seja, se em março todos os cinco setores recuaram, em abril, fizeram o movimento inverso, quando todos cresceram”, explica Rodrigo Lobo.

A leitura do setor de serviços, de acordo com Rodrigo, é que ele opera, em abril de 2026, no mesmo nível de dezembro de 2025 e de janeiro e fevereiro de 2026. “Reforço, portanto, que o setor de serviços mantém operando em patamar elevado, apenas 0,3% abaixo do topo de sua série, alcançado em outubro de 2025, mas sem uma trajetória muito bem definida”

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Na comparação com abril do ano anterior, o volume do setor de serviços registrou expansão de 1,9% em abril de 2026, alcançando o vigésimo quinto resultado positivo seguido. O avanço deste mês foi acompanhado por quatro das cinco atividades de divulgação e contou com crescimento em 51,8% dos 166 tipos de serviços investigados.

Entre os setores, o de informação e comunicação (6,3%) exerceu o principal impacto positivo, impulsionado, principalmente, pelo aumento da receita em desenvolvimento e licenciamento de softwares; consultoria em tecnologia da informação; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; e telecomunicações..

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