Senado aprova MP que pode aumentar arrecadação em até R$ 35 bi em 2024

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 20, a retomada da tributação de empresas que têm benefícios de ICMS para custeio de operações. O texto-base teve 48 votos favoráveis a 22 contrários e na sequência os senadores votam os destaques. A chamada MP das subvenções é tratada como prioridade pelo governo, principalmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na reta final do ano legislativo, porque pode engordar os cofres do governo.

A equipe econômica estima que o texto enviado pode gerar uma arrecadação de 138 bilhões de reais até o fim de 2027, sendo 35 bilhões só no próximo ano. Pelo aumento da arrecadação, é tratada como fundamental na tentativa do governo de zerar o déficit fiscal em 2024. Porém, as alterações feitas por parlamentares durante a tramitação da matéria podem diminuir o impacto.

A medida aprovada retoma parte da tributação federal de grandes empresas que hoje têm isenções fiscais de ICMS. Essa isenção reduz a base do IRPJ, CSLL e PIS/Cofins para investimentos e custeio.

A partir da aprovação da proposta, as empresas poderão continuar abatendo apenas 25% do IRPJ sobre custos com investimentos, como compra de maquinário, terrenos, entre outros. Passará a ser necessário o pagamento de CSLL e PIS/Cofins para investimentos e a quitação dos três tributos sobre custeio, como compra de matéria-prima e contratação de pessoal.

Continua após a publicidade

Mudanças

Um dos pontos recalibrados é a cobrança retroativa. Os parlamentares da comissão mista incluíram uma transação tributária especial que permitirá às empresas devedoras pagar as pendências com desconto de 80%, parceladas em até doze meses.

A ideia central da MP de acabar com as deduções de subvenções usadas em despesas de custeio pelas empresas beneficiárias foi mantida, mas o rol de gastos classificados como investimentos foi ampliado.

Agora, as companhias poderão descontar o incentivo fiscal usado em aluguéis e arrendamentos de imóveis e máquinas da base de cálculo de tributos federais.

Continua após a publicidade