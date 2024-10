Semicondutores e corte de juros na Zona do Euro colocam bolsas no azul

Os mercados financeiros globais começam a quinta-feira no positivo nos dois lados do Atlântico. Nos Estados Unidos, a alta é impulsionada pelo setor de tecnologia, após a fabricante de processadores taiwanesa TSMC anunciar resultados acima do esperado, retomando a confiança de que o rali das empresas ligadas à inteligência artificial deve continuar.

Os futuros do Nasdaq avançam 0,81% nesta manhã, enquanto os do S&P ganham 0,42%.

Ainda no mundo tech, a Netflix divulga seus resultados após o fechamento do mercado, marcando o começo da temporada das empresas pop de Wall Street.

No velho continente, o Banco Central Europeu deve cortar os juros da Zona do Euro pela segunda reunião consecutiva, reduzindo a taxa para 3,25% ao ano. A decisão ocorre após a inflação do bloco cair para abaixo de 2% ao ano pela primeira vez desde 2021.

Mais do que a decisão, dada como certa, investidores querem saber quais serão os próximos passos do BCE, já que a economia da região tem mostrado sinais de fraqueza, com destaque para a Alemanha, que pode entrar em recessão.

Já o Brasil tem agenda fraca. Não há indicadores relevantes na pauta e tampouco a previsão de que Brasília vá dar sua cota de contribuição ao noticiário. E o Ibovespa também recebe sinais mistos das commodities: o petróleo avança levemente, enquanto o minério despencou em Dalian.

Agenda do dia

9h15: BCE anuncia decisão de política monetária; Christine Lagarde concede coletiva às 9h45

9h30: EUA publicam vendas no varejo de setembro

9h30: EUA anunciam pedidos de auxílio-desemprego da semana até 12/10

10h15: EUA divulgam produção industrial de setembro

23h: China publica PIB do 3TRI, vendas no varejo e produção industrial de setembro

11h: Kristalina Georgieva (FMI) discursa em evento

12h: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa em evento

Balanços, após o fechamento: Netflix e Western Alliance

