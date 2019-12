Samsung quer 100% de incentivo fiscal para produzir relógios em Manaus

A Samsung deu um expressivo passo para aumentar a competitividade no mercado de acessórios wearable (tecnologia vestível). O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) recomendou a aprovação do projeto industrial da empresa sul-coreana para começar a produzir smartwatches (relógios que funcionam quase como um celular) na Zona Franca de Manaus (AM).

Nos planos da companhia, o objetivo é fazer o aporte de quase 455 milhões de reais de investimento fixo e cerca de 198 milhões de reais em investimento financeiro (capital de giro), em um período de três anos, para fabricar os relógios inteligentes.

Ao todo, o investimento será de aproximadamente 653 milhões de reais. Se a empreitada for levada adiante, o incentivo fiscal concedido ao empreendimento será de 100%.

Nesses próximos três anos, a Samsung planeja produzir 800.000 unidades em seu primeiro ano de atuação, 1,1 milhão de unidades no segundo ano e 1,4 milhão de unidades no terceiro ano.

A iniciativa deve criar 127 novos empregos, dos quais 95 serão feitos de forma direta e 32 de maneira indireta, com a possibilidade de gerar 31 novos postos em ambas as modalidades.