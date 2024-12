Reajuste do mínimo pode ser R$ 10 menor em 2025 com regra do pacote fiscal

As regras de reajuste do salário mínimo estão em discussão no Congresso Nacional e podem mudar caso o pacote de corte de gastos do governo seja aprovado. Enquanto a decisão não sai, entretanto, o trabalhador pode ter uma ideia de quanto será o piso nacional.

Se for levada em conta a regra atual, o salário mínimo em 2025 será de 1.528 reais. Caso a nova proposta do governo fosse levada em conta já no próximo ano, o mínimo teria um reajuste 10 reais menor, de 1.518 reais. O valor atual do salário mínimo é de 1.412 reais e todos anos o reajuste é fixado por um decreto presidencial em janeiro.

Pelas normas atuais, o salário mínimo tem a sua atualização com base no resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 12 meses até novembro acrescido do valor do PIB de dois anos antes. Ou seja, para 2025, o percentual de avanço aplicado é o de 2023.

Divulgado hoje pelo IBGE, o INPC acumulado até novembro foi de 4,84%. Já o PIB de 2023 atrás medido foi de 3,2%. Com isso, o reajuste será de 116 reais sobre o valor atual de 1.412 reais.

Já a proposta feita pelo governo no pacote de ajuste fiscal mantém a regra de crescimento real do salário mínimo pelo INPC mais o PIB de dois anos antes, mas a variação real estará nos limites do arcabouço fiscal, que é de 0,6% a 2,5%. De acordo com as contas do governo, a economia seria de 2,2 bilhões de reais em 2025 e de 109,8 bilhões em cinco anos. A intenção do Executivo é aprovar as medidas de corte de gastos antes do recesso parlamentar, que começa em dez dias.

