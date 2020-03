Saiba como pedir o adiamento de prestações de imóvel e carro por 60 dias

O trabalhador e o micro e pequeno empreendedor estão com a corda no pescoço. O avanço do novo coronavírus (Covid-19) pelo país – já são mais de 3.400 casos confirmados – fez com que diversos estados decretassem quarentena para conter as aglomerações nas ruas. Com isso, o governo recomendou uma série de medidas, como o fechamento do comércio tido como não essencial, como bares, restaurantes, shopping centers, dentre outros, e milhares de trabalhadores estão em suas casas para se proteger do vírus, mas pensando como irão pagar as contas. Para mitigar os danos ao bolso do brasileiro, o Conselho Monetário Nacional (CMN) determinou que bancos suspendam até duas prestações de financiamento de imóveis e veículos por 60 dias, além da negociação de outras dívidas.

Grandes instituições financeiras como Caixa, Itaú, Santander e Bradesco, já se movimentaram e estão adiando o pagamento de duas prestações da casa ou do carro para os próximos 60 dias. A medida vale para todos que tenham financiamentos de imóveis e carros nos bancos, mas também para outros tipos de dívidas. As instituições financeiras, no entanto, só devem liberar esses subterfúgios para aqueles que tiverem com suas prestações do crédito em dia. O Banco do Brasil, por sua vez, não permite a suspensão de financiamentos de imóveis e veículos, mas prorrogou o prazo de parcelas que vencem nos próximos 60 dias apenas para algumas de suas linhas de crédito da pessoa jurídica.

Durante o período de pausa será mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa. Ressalta-se que as parcelas não irão se sobrepor. O cliente que optar pela suspensão terá as parcelas não pagas jogadas para o fim da prestação normal. Os pedidos podem ser realizados pelos canais eletrônicos, como internet banking e a central de atendimento telefônica. Veja a seguir como solicitar a pausa para o pagamento de financiamento e empréstimos:

Caixa

Na Caixa, a prorrogação se dá para contratos habitacionais pessoa física ou pessoa jurídica. Há, no entanto, uma exceção. Nos casos em que o cliente esteja utilizando o FGTS para pagamento das prestações mensais não será possível solicitar a pausa. Essas condições também são oferecidas para clientes que possuem operação de Home Equity – Crédito Imóvel Próprio. Nesse caso, é necessário já ter pago ao menos 11 parcelas. Para pessoas físicas, o serviço de pausa estendida, que está sendo oferecido em caráter emergencial, pode ser acessado por meio do aplicativo móvel Habitação Caixa; pelo WhatsApp, pelo telefone 0800-726 8068; ou pelo Telesserviço (telefones 3004-1105 para capitais ou 0800-726 0505 para demais cidades), de segunda a sexta feira, das 8h às 20h. Já para os contratos habitacionais com pessoas jurídicas, o cliente deverá entrar em contato com seu gerente para formalizar a solicitação.

Itaú

O pedido pode ser feito por meio das centrais de atendimento da instituição financeira. Para veículos, em capitais e regiões metropolitanas pelo país, o número de telefone é o mesmo: 4002-0234. Nas demais localidades, basta ligar para 0800-729-0234. Já para solicitar a prorrogação para financiamentos imobiliários, o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 21h, pelo 4004-7051, para capitais e regiões metropolitanas. Moradores de demais localidades devem entrar em contato com o banco pelo 0300-789-7051.

Santander

O Santander lançou um portal para orientar os clientes interessados em solicitar a prorrogação do vencimento de dívidas. Por enquanto, a iniciativa abrangerá algumas linhas de crédito pessoal, preventivo, direto ao consumidor e imobiliário. Veículos e bens financiados pela Santander Financiamentos fora da rede de agências não foram incluídos na medida. Além disso, o banco está ampliando em 10% o limite do cartão de crédito de todos os clientes adimplentes e antecipará o pagamento total do 13º salário de todos os seus 47 mil funcionários para o mês de abril. Todos os clientes, correntistas do banco ou não, que estão em dia com as faturas de seus cartões terão os limites ampliados nos próximos dias. Para saber se a alteração já foi feita, basta utilizar o aplicativo de gestão de cartões Santander Way, via celular ou tablet.

Bradesco

Sem dar maiores detalhes, o banco se colocou à disposição para prorrogar por 60 dias as dívidas de operações em dia e utilizadas. No site do Bradesco, existe uma aba para renegociação de dívidas. Além disso, consumidores poderão solicitar a prorrogação por meio das agências físicas.