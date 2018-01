Sai um dos concursos mais esperados – salário chega a R$ 11 mil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira o edital de realização de concurso público para contratação de funcionários. Os salários variam de 6.708,53 reais a 11.006,82 reais, dependendo da função e nível de escolaridade.

De acordo com o edital, serão ofertadas cinco vagas para o cargo de analista judiciário/área judiciária, sendo uma para candidatos com deficiência e uma para negros. Para as demais vagas, o objetivo do concurso é a formação de cadastro de reserva de funcionários.

Para disputar a vaga de analista judiciário/área judiciária é preciso ter diploma de nível superior de qualquer área. Para as demais áreas, o edital exige que o candidato tenha formação específica.

As inscrições para o concurso serão abertas às 10h do dia 26 e se encerram às 18h de 19 de fevereiro. A taxa de inscrição é de 70 reais para o cargo de técnico judiciário, e de 85 reais para analista judiciário.

Veja abaixo as áreas ofertadas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário.