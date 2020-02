Principal articulador político do governo e responsável pelo desenho da reforma da Previdência, o secretário Rogério Marinho (PSDB-RN) foi promovido a ministro do Desenvolvimento Regional no lugar de Gustavo Canuto. O ato presidencial foi publicado em edição extra do Diário Oficial nesta quinta-feira, 6. O secretário adjunto de Previdência, Bruno Bianco, será conduzido ao cargo que pertencia a Marinho dentro da pasta.

Canuto era responsável pela área de saneamento básico do Governo Federal e, nas últimas semanas, estava dedicado a amenizar os impactos das chuvas que atingiram a região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Devido às enchentes, ao menos 55 pessoas morreram.