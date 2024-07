Rio de Janeiro será sede da nova bolsa de valores brasileira

O Brasil passará a ter mais de uma bolsa de valores em 2025 na cidade do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta nesta quarta-feira, 3, pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD-RJ), representantes do fundo soberano dos Emirados Árabes, entre eles, a Americas Trading Group (ATG).

A nova bolsa está programada para iniciar suas operações no segundo semestre de 2025, promete acirrar a competição com a B3, atualmente a principal bolsa de valores do país.

O presidente da ATG, Cláudio Pracownik, afirmou que a estrutura da nova bolsa estará concluída até o final deste ano, com testes previstos para o primeiro semestre de 2025. A nova bolsa negociará as mesmas ações da B3.

Na ocasião, Eduardo Paes, sancionou um projeto de lei que oferece incentivos fiscais significativos para fomentar o mercado financeiro. O PL 3276/2024 reduz o Imposto Sobre Serviços (ISS) de 5% para 2% para atividades de bolsa, criando um ambiente fiscal atrativo para a instalação da bolsa na cidade. Paes também mencionou a possibilidade de conceder novos incentivos futuros para apoiar as operações da bolsa.

O Rio de Janeiro tem uma longa história no mercado de capitais, tendo sido sede da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) de 1820 até 2002, quando foi incorporada pela Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje é a B3. A retomada dessa tradição com a nova bolsa da ATG é vista como um renascimento do protagonismo financeiro da cidade.

Atualmente, a nova bolsa está em fase final de obtenção das autorizações regulatórias junto ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O anúncio da nova bolsa foi comemorado de maneira bem-humorada por Eduardo Paes nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, ele brincou com o famoso perfil “Faria Lima Elevator”, conhecido por suas postagens satíricas sobre o mercado financeiro. “Ninguém segura o Rio de Janeiro, a mais incrível de todas as cidades… Faria Lima, a festa está acabando”, escreveu Paes, ressaltando que no Rio, o beach tennis é jogado “na praia de verdade”.