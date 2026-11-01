Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados do concurso 3080
Sorteio foi realizado na manhã deste domingo, 1º, e transmitido ao vivo no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube
A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo, 1º, as seis dezenas do concurso 3080, realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista. Após o concurso anterior não ter tido nenhum ganhador, na sexta-feira, 30, o prêmio chega ao valor máximo de 40,7 milhões de reais. Porém, não houve um ganhador do prêmio total.
29 jogadores acertaram a quina, levando R$ 38.878,66 cada, enquanto 3.133 apostadores acertaram a quadra e receberam um valor de R$ 514,10 cada.
Números sorteados:
13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58
Mega Semana
Durante a última semana, a Caixa realizou a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial teve sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) todos os dias da semana, substituindo o calendário regular, com concursos às terças, quintas e domingos.
Segundo a Caixa, a iniciativa amplia as oportunidades de participação dos apostadores ao concentrar cinco concursos sucessivos.
As regras para aposta e prêmios seguem a mesma. Os interessados apostaram até as 20h e os sorteios foram realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa 6 reais.
Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.