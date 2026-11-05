Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 3081

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O concurso 3081 da Mega-Sena acumulou para R$ 55 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas (10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59), mas 63 apostas levaram a quina. A matéria também detalha mudanças importantes na Mega da Virada 2026/2027, que terá sorteio em 1º de janeiro, e o prazo para apostar. Saiba mais!

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A Caixa Econômica Federal sorteou na quarta-feira 4 as seis dezenas do concurso 3081 da Mega-Sena. Os números escolhidos foram: 10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59. Ninguém acertou todos os números, portanto o prêmio, que estava acumulado em 47 milhões de reais, será de cerca de 55 milhões de reais no próximo concurso, marcado para esta sexta-feira, 6.

Apesar de não ter tido vencedor do prêmio principal, outras 63 apostas acertaram cinco números e levaram, cada uma, pouco mais de 26 mil reais. Houve ainda 3.571 apostas que acertaram a quadra. Cada uma vai receber 664,35 reais.

Números sorteados:

10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59

Premiação:

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 26.360,17

4 acertos: 3.571 apostas ganhadoras, R$ 664,35

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Arrecadação total: R$ 54.177.108,00

E a Mega da Virada?

A Mega da Virada de 2026 terá mudanças importantes na data e no horário do sorteio. Pela primeira vez, o concurso especial está programado para ocorrer no dia 1º de janeiro de 2027, e não na noite de 31 de dezembro, como tradicionalmente acontecia. O sorteio será realizado às 11h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, local utilizado pela Caixa para a realização das extrações das loterias federais.

Por que a Caixa mudou o sorteio?

A alteração ocorre após os problemas registrados na edição de 2025. Na ocasião, a Mega da Virada estava inicialmente prevista para a noite de 31 de dezembro, mas precisou ser adiada para a manhã seguinte devido ao volume excepcional de apostas.

Segundo a Caixa, os canais digitais chegaram a registrar 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas processaram 4.745 operações por segundo.

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O movimento provocou dificuldades operacionais e levou ao adiamento da extração para 1º de janeiro de 2026.

Para a edição de 2026, a instituição antecipou a mudança no calendário, evitando que o sorteio dependa de uma remarcação na noite de Réveillon.

Até quando será possível apostar?

As apostas para a Mega da Virada de 2026 foram abertas nesta terça-feira, 3. Os jogos poderão ser registrados simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena até o dia 16 de dezembro. A partir de 17 de dezembro, as apostas da modalidade serão direcionadas exclusivamente ao concurso especial.

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O encerramento das apostas está previsto para as 22h de quinta-feira, 31 de dezembro, pelo horário de Brasília.

Como apostar na Mega-Sena?

A aposta mínima da Mega-Sena custa 6 reais e pode ser realizada em qualquer casa lotérica do país e também pela internet, até as 20h (horário de Brasília). De forma on-line, os meios oficiais são o site e o aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O usuário pode realizar o pagamento da aposta on-line via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.