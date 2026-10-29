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Economia

Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 3077

Prêmio estava acumulado em mais de 324,8 milhões de reais

Por Da Redação 29 out 2026, 06h50
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Mega-Sena (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 3077 Priorize VEJA no Google

A Caixa Econômica Federal sorteou na quarta-feira 28 as seis dezenas do concurso 3077 da Mega-Sena. Os números escolhidos foram: 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40. O prêmio, que estava acumulado, foi de mais de 324,8 milhões de reais e houve uma aposta ganhadora. O sortudo (ou a sortuda) é de Rondonópolis, no Mato Grosso, e levou com um jogo simples feito por meio dos canais digitais.

Outras cinco 116 apostas acertaram cinco números e levaram, cada uma, pouco mais de 32 mil reais. Houve ainda 7.598 apostas  que acertaram a quadra. Cada uma vai receber 701,97 reais.

Números sorteados:

02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40

Premiação:

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 324.898.791,61

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5 acertos: 116 apostas ganhadoras, R$ 32.185,33

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4 acertos: 7.598 apostas ganhadoras, R$ 701,97

Arrecadação total: R$ 121.798.800,00

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Mega Semana

De segunda à sexta-feira, dia 30, a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) todos os dias da semana, substituindo o calendário regular, com concursos às terças, quintas e domingos.

Segundo a Caixa, a iniciativa amplia as oportunidades de participação dos apostadores ao concentrar cinco concursos sucessivos.

As regras para aposta e prêmios segue a mesma. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa 6 reais.

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Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.

Como apostar?

A aposta mínima da Mega-Sena custa 6  reais e pode ser realizada em qualquer casa lotérica do país e também pela internet, até as 20h (horário de Brasília). De forma on-line, os meios oficiais são o site e o aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O usuário pode realizar o pagamento da aposta on-line via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

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Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

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TAGS:
Loteria
Mega-Sena
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