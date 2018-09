Renner coloca provador maior em nova rede de moda plus size

A Renner inaugurou sua primeira loja física de moda plus size, com tamanhos que vão do 46 ao 54. É a Ashua, que funcionava como uma seção do e-commerce da Renner desde 2016. Após o sucesso de vendas dessa categoria na internet, a Renner decidiu abrir uma rede só de tamanhos maiores. A primeira unidade começou a funcionar nesta terça-feira em Porto Alegre (RS). Mais duas lojas devem ser abertas neste mês: uma no shopping Anália Franca e outra no Tucuruvi, ambas em São Paulo (SP).

“Entramos nesse segmento porque entendemos que esse pública precisava ser atendido com produtos da moda, de melhor qualidade, preços competitivos”, diz Fabio Faccio, diretor de produto da Renner, Fabio Faccio.

Segundo ele, a decisão de criar uma rede de moda plus size em vez de colocar os produtos dentro das lojas da Renner levou em conta fatores como espaço e necessidade de atender as consumidoras de forma adequada. “Já trabalhamos com muitas marcas dentro das lojas Renner. Não haveria espaço suficiente para colocar todos os itens da Ashua.”

As lojas da Ashua terão 250 metros quadrados, em média, e contarão com recursos de atendimento diferenciados, como o pagamento móvel. Em vez de precisar ir até o caixa, as consumidoras poderão pagar o produto com a própria vendedora, evitando assim as filas.

Os provadores terão um tamanho maior, como já acontece nas lojas desse segmento. A rede também quer incentivar as consumidoras a usar a rede wi-fi para fazer compras, escolher produtos e decidir por recebê-los em casa ou em qualquer outra loja Renner ou Ashua.”Quando ela se conectar, a rede já captura as preferências dela”, diz Ronaldo Magalhães, gerente-geral de e-commerce da Renner.

Outra novidade, mas que não tem a ver com tecnologia, é o atendimento. As vendedoras também são plus size, conhece e usa o produto, servindo assim como consultoras na hora de atender as clientes. Elas entendem do produto, usam, passaram por treinamento especializado e podem explicar detalhes, como tecido”, afirma Magalhães.

As lojas Ashua venderão exclusivamente moda feminina, dos mais variados estilos, como casual, work e urban. Faccio diz que itens de lingerie foram incluídos e que a próxima linha a entrar no portfólio é a moda praia.