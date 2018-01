Renault Kwid passa por 3º recall desde que foi lançado no país

Lançado em agosto no país, o Kwid, da Renault, passa por seu terceiro recall. O último foi convocado no sábado, 20, para substituição do berço do motor.

De acordo com a Renault, essa peça pode se romper, “causando perda da dirigibilidade com risco de acidente”.

O recall envolve 1.918 unidades, fabricadas entre 9 e 16 de setembro de 2017, com os chassis, não sequenciais, de JJ003408 a JJ998344.

O serviço de troca da peça precisa ser agendado por telefone (0800-0555615 ) ou pelo site da Renault (www.renault.com.br/servicos/recall).

Para a Renault, esse é o segundo recall do Kwid, já que os dois primeiros foram anunciados no mesmo dia, em novembro – um por problema no tubo de combustível e outro por falha no freio. No entanto, são três chamados para substituição de peças.

O Kwid foi lançado em 2017 com um preço competitivo: 29.990 reais – valor da versão Live. As versões mais equipadas tiveram seus preços reajustados em novembro.