Remédio contra Covid-19 anima o mercado de ações

Por Luana Meneghetti Atualizado em 1 out 2021, 15h41 - Publicado em 1 out 2021, 14h17

O anúncio da farmacêutica alemã Merck, produtora de um antiviral que reduziu em 50% os riscos de hospitalizações e mortes por Covid-19, vem como uma injeção de ânimo para a sociedade, e também para o mercado de ações. A bolsa brasileira encerrou o mês de setembro com um recuo de 6,6%, mas a notícia do medicamente surtiu efeito no Ibovespa, que iniciou o pregão desta sexta-feira, 1, em alta.

O Ibovespa operava em alta de 1,59%% e o Ibovespa Futuros, de 2,11%, até às 14h56 desta sexta-feira. As bolsas da Europa e os índices de Nova York iniciaram a manhã em baixa, mas as notícias também refletiram positivamente em seus principais índices, embora o efeito tenha durado pouco durante a manhã, e tenham voltado a se recompor ao longo desta tarde. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq operavam em alta até às 14h58. Por lá, as oscilações estão sendo causadas devido a cautela com a inflação e ao possível processo de retirada de estímulos da economia sinalizado pelo Fed.

O medicamento é o molnupiravir, produzido em parceria com o laboratório Ridgeback Biotherapeutics, e está na terceira fase de testes. As ações da Merck, negociadas em BDR pelo ticker MRCK34, estavam cotadas a 55,06 reais, alta de 7,22%, até às 15h desta sexta-feira.