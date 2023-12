Relatório de inflação nos EUA vem em estabilidade antes da decisão do Fed

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos variou 0,1% no mês de novembro, de acordo com os números divulgados nesta terça-feira, 12, pelo Escritório de Estatísticas Trabalhistas (BLS, na sigla em inglês). O dado veio ligeiramente acima do esperado, que era de variação nula. Na comparação interanual, a alta é de 3,1%, dentro do esperado e ligeiramente abaixo dos 3,2% registrados em outubro.

O dado de inflação mais próxima da estabilidade deve entrar na conta do Fed, o banco central americano, para o anúncio da decisão sobre os juros, marcada para esta quarta-feira, 13 — a última superquarta do ano. No Brasil, o Banco Central também anuncia sua decisão da taxa básica depois da inflação apresentar alta de 0,28% no mês, ligeiramente acima dos 0,27% projetados pelo mercado.

A expectativa do mercado americano, de que haja uma nova manutenção das taxas de juros por lá — que estão em um intervalo de 5,5% a 5,25% ao ano, foi reforçada com os dados do CPI. Isso porque a inflação arrefeceu substancialmente desde o seu pico, em meados de 2022, onde passou dos 9%. Havia um temor entre alguns economistas de que o Fed aumentasse os juros na decisão desta semana, devido o aquecimento do mercado de trabalho. O Payroll de outubro mostrou abertura de 190 000 vagas, acima do esperado pelos analistas.