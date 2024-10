Relator dá parecer por aprovação de Galípolo como presidente do BC

O líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), relator da indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central, recomendou a condução do economista para o comando da autarquia.

O atual diretor de Política Monetária do BC é sabatinado nesta terça-feira, 8, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Se aprovado pelos parlamentares, a indicação deve passar por votação em plenário ainda nesta terça. Com as aprovações parlamentares, Galípolo deve assumir o cargo em 1º de janeiro do próximo ano, após o fim do mandato de Roberto Campos Neto.

Desde que foi indicado, Galípolo começou uma peregrinação ao gabinete dos senadores — de situação e oposição — para angariar apoios ao seu nome. A expectativa é que ele seja aprovado sem grandes dificuldades.

Não é a primeira que Galípolo passa pelo escrutínio dos senadores. Em julho do ano passado, ele precisou da aprovação dos parlamentares para assumir a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Na época, conseguiu 23 votos favoráveis e dois contrários na CAE. No plenário, foi aprovado por 39 a 12.