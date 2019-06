Após acordo, comissão aprovar crédito extra de R$ 248,9 bi ao governo

O relator do crédito suplementar na Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Hildo Rocha (MDB-MA), anunciou que os partidos do colegiado fecharam um acordo para autorizar a verba suplementar de 248,9 bilhões de reais ao governo ainda nesta terça-feira, 11. Após a votação na CMO, o texto seguirá para análise do Congresso Nacional, que realiza sessão conjunta de deputados e senadores nesta tarde.

Para votar o crédito sem obstrução da oposição, o governo concordou em liberar 1 bilhão de reais para o programa Minha Casa, Minha Vida, descontingenciar 1 bilhão de reais de universidades, destinar 500 milhões de reais para a transposição do Rio São Francisco e 330 milhões de reais para bolsas do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou que o Planalto demonstrou “sensibilidade” para atender os pleitos da oposição e de partidos do centrão. De acordo com ela, os recursos prometidos deverão ser destinados por meio de remanejamentos de outras áreas e edição de portarias.

Ela afirmou esperar que o Congresso aprove ainda nesta terça o crédito suplementar, mas admitiu que a oposição poderá adotar tentativas de obstrução na sessão da tarde.

Deputados do PT, do PCdoB e do PL anunciaram que querem rediscutir o montante necessário, sob argumento de que áreas como educação, saúde e habitação foram objeto de contingenciamento e agora precisam de dinheiro.

No sábado 8, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, no Twitter, que, sem a aprovação de um crédito suplementar pelo Congresso, o governo terá de suspender o pagamento de benefícios e programas sociais nas próximas semanas.