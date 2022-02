Rede D’Or anuncia acordo para aquisição da SulAmérica Seguros

A rede hospitalar Rede D’Or anunciou na noite desta quarta-feira, 23, acordo para a compra da SulAmérica Seguros, seguradora com mais de sete milhões de clientes, por meio da unificação de suas bases acionárias. O valor da negociação não foi divulgado.

O fato relevante foi comunicado ao mercado pelas duas empresas: “A operação engloba dois líderes do mercado de saúde no Brasil, juntando a maior rede hospitalar a uma das principais seguradoras independentes do país.A combinação entre as companhias baseia-se em fundamentos estratégicos para expansão e alinhamento dos seus ecossistemas de saúde, incluindo os negócios de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos, em favor de todos os clientes, beneficiários e parceiros de negócio”.

As duas empresas devem continuar com operações independentes em seus respectivos setores de atuação. A operação ainda precisa ser aprovada por acionistas, em assembleias, e por autoridades competentes.