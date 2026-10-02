Redata já impulsiona projetos de R$ 20 bi para data centers
Aprovação da matéria legislativa destravou investimentos importantes no país
O Redata, programa federal que suspende tributos na compra de equipamentos para data centers, abre caminho para planos de investimento de 20 bilhões de reais no Brasil. Entre as empresas interessadas em explorar esse mercado estão as americanas Ascenty e Scala, a britânica Terranova e a brasileira Takota. As quatro constroem e operam instalações que abrigam centros de processamento de dados.