Receita Federal libera consulta ao 3º lote do IR nesta quarta-feira

No site da Receita, o contribuinte pode checar se há inconsistências de dados e fazer a autorregularização.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-lo pela internet. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento do banco.