Receita ameaça excluir 716 mil devedores do Simples Nacional

A Receita Federal alerta para o risco de exclusão de 716.948 microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional. São empresas que devem cerca de 19,5 bilhões de reais em tributos para o fisco.

Segundo a Receita, os débitos dessas empresas com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foram lançados no domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional entre 10 e 12 de setembro.

Agora, as devedoras têm 30 dias a partir da notificação dos Atos Declaratórios Executivos para regularização dos débitos à vista, em parcelas ou por compensação. Que regularizar neste prazo, terá anulada a sua exclusão do Simples Nacional. Isso acontecerá sem a necessidade de comparecimento às unidades da Receita Federal.

Mas aqueles que não regularizarem seus débitos no prazo de 30 dias serão excluídos do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2019.