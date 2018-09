Receita abre consulta ao 4º lote de restituições de IR na segunda

A Receita Federal abre a consulta ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda de 2018 às 9h de segunda-feira (10). Ao todo, serão liberadas as declarações de 2,6 milhões de contribuintes, que receberão 3,3 bilhões de reais em restituições. O dinheiro será depositado no dia 17.

Além das restituições de 2018, a Receita também incluiu neste lote as declarações de 2008 a 2017 que estavam retidas na malha fina de fiscalização.

Do total que será liberado, 219,2 milhões de reais referem-se a declarações de contribuintes que têm preferência, como idosos, deficientes e professores.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone (o número é o 146).

A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio de formulário eletrônico no serviço e-CAC.