Os números da disputa entre Lula e Flávio em cada faixa de renda, segundo nova pesquisa
Petista tem 56% entre eleitores que recebem até dois salários mínimos; senador registra 48% na faixa de dois a cinco e 52% acima de cinco
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, com 56%, contra 26% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. Nas duas faixas de renda superiores, o parlamentar aparece à frente do petista.
Entre os entrevistados que recebem de dois a cinco salários mínimos, Flávio tem 48% das intenções de voto, enquanto Lula registra 36%. No grupo com renda acima de cinco salários mínimos, o senador aparece com 52%, contra 25% do presidente. Os números se referem ao primeiro turno na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.
As intenções de voto nos demais candidatos também variam conforme a renda. Renan Santos (Missão) tem 2% na faixa de até dois salários mínimos e chega a 10% entre aqueles que recebem mais de cinco. Ronaldo Caiado (PSD) passa de 1% para 8% nesses mesmos grupos. Já Augusto Cury (Avante) registra 6% entre os eleitores de menor renda e 1% na faixa superior.
Intenções de voto por renda
Até dois salários mínimos
- Lula (PT) — 56%
- Flávio Bolsonaro (PL) — 26%
- Augusto Cury (Avante) — 6%
- Renan Santos (Missão) — 2%
- Ronaldo Caiado (PSD) — 1%
- Zema (Novo) — 1%
- Outros — 1%
- Branco e nulo — 4%
- Não sabe ou não respondeu — 3%
De dois a cinco salários mínimos
- Flávio Bolsonaro (PL) — 48%
- Lula (PT) — 36%
- Renan Santos (Missão) — 4%
- Augusto Cury (Avante) — 3%
- Ronaldo Caiado (PSD) — 2%
- Zema (Novo) — 1%
- Outros — 1%
- Branco e nulo — 2%
- Não sabe ou não respondeu — 3%
Mais de cinco salários mínimos
- Flávio Bolsonaro (PL) — 52%
- Lula (PT) — 25%
- Renan Santos (Missão) — 10%
- Ronaldo Caiado (PSD) — 8%
- Zema (Novo) — 2%
- Augusto Cury (Avante) — 1%
- Branco e nulo — 1%
- Não sabe ou não respondeu — 1%
Resultado nacional
No conjunto dos entrevistados, Lula tem 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 39%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem.
Renan Santos aparece com 4%, seguido de Augusto Cury e Ronaldo Caiado, com 3% cada. Zema tem 1%, assim como os demais candidatos somados. Votos brancos e nulos representam 3%, e outros 3% não souberam ou não responderam.
A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de todo o país por telefone entre os dias 26 e 30 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro de dois pontos percentuais se refere à amostra total, e o relatório não informa margens específicas para as faixas de renda. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09503/2026.