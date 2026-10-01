Os números da disputa entre Lula e Flávio em cada faixa de renda, segundo nova pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, com 56%, contra 26% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. Nas duas faixas de renda superiores, o parlamentar aparece à frente do petista.

Entre os entrevistados que recebem de dois a cinco salários mínimos, Flávio tem 48% das intenções de voto, enquanto Lula registra 36%. No grupo com renda acima de cinco salários mínimos, o senador aparece com 52%, contra 25% do presidente. Os números se referem ao primeiro turno na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

As intenções de voto nos demais candidatos também variam conforme a renda. Renan Santos (Missão) tem 2% na faixa de até dois salários mínimos e chega a 10% entre aqueles que recebem mais de cinco. Ronaldo Caiado (PSD) passa de 1% para 8% nesses mesmos grupos. Já Augusto Cury (Avante) registra 6% entre os eleitores de menor renda e 1% na faixa superior.

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Intenções de voto por renda

Até dois salários mínimos

Lula (PT) — 56%

Flávio Bolsonaro (PL) — 26%

Augusto Cury (Avante) — 6%

Renan Santos (Missão) — 2%

Ronaldo Caiado (PSD) — 1%

Zema (Novo) — 1%

Outros — 1%

Branco e nulo — 4%

Não sabe ou não respondeu — 3%

De dois a cinco salários mínimos

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Flávio Bolsonaro (PL) — 48%

Lula (PT) — 36%

Renan Santos (Missão) — 4%

Augusto Cury (Avante) — 3%

Ronaldo Caiado (PSD) — 2%

Zema (Novo) — 1%

Outros — 1%

Branco e nulo — 2%

Não sabe ou não respondeu — 3%

Mais de cinco salários mínimos

Flávio Bolsonaro (PL) — 52%

Lula (PT) — 25%

Renan Santos (Missão) — 10%

Ronaldo Caiado (PSD) — 8%

Zema (Novo) — 2%

Augusto Cury (Avante) — 1%

Branco e nulo — 1%

Não sabe ou não respondeu — 1%

Resultado nacional

No conjunto dos entrevistados, Lula tem 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 39%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem.

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Renan Santos aparece com 4%, seguido de Augusto Cury e Ronaldo Caiado, com 3% cada. Zema tem 1%, assim como os demais candidatos somados. Votos brancos e nulos representam 3%, e outros 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de todo o país por telefone entre os dias 26 e 30 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro de dois pontos percentuais se refere à amostra total, e o relatório não informa margens específicas para as faixas de renda. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09503/2026.