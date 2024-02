Real Madrid fecha com novo patrocínio e supera R$ 1 bilhão em faturamento

Pela primeira vez em sua história, o Real Madrid terá dois patrocinadores na camisa. Nesta quinta-feira, 1º, o clube anunciou patrocínio com a empresa de tecnologia norte-americana HP, para a manga do uniforme, por 375 milhões de reais por ano. “Associar uma marca a camisa mais valiosa do futebol mundial significa alcançar de uma vez só quase todos os cantos do mundo e pegar carona em valores como eficiência, profissionalismo, consistência e liderança”, explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

O principal patrocinador do clube é a Fly Emirates, que está no espaço principal, pagando os mesmos 375 milhões de reais por ano. Já o outro parceiro oficial vem do fornecedor de material esportivo, a Adidas, que paga 630 milhões de reais.

Somente com patrocínios, o Real Madrid supera 1 bilhão de reais em contratos. “Um clube como o Real Madrid tem a possibilidade de escolher as marcas que vão ser suas patrocinadoras, mas por outro lado, existe um exercício das marcas em saber aproveitar essa força do time e todos os seus super atletas possuem”, analisa Renê Salviano, diretor da Heatmap, empresa de marketing esportivo.