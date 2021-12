QuintoAndar se movimenta para vencer concorrência com imobiliárias

O QuintoAndar, plataforma de moradia com 50 bilhões de reais em ativos sob administração, anunciou nesta quarta-feira, 8, a aquisição da Velo, empresa brasileira de garantia locatícia. Com a aquisição, o unicórnio brasileiro busca agora se aproximar das imobiliárias tradicionais para oferecer soluções tecnológicas, visando acelerar a realização de contratos com mais segurança e menos burocracia, de forma totalmente digital e sem a necessidade de fiador. O valor do acordo não foi revelado.

O objetivo é se aproximar das imobiliárias tradicionais com essa proposta: dar mais segurança e agilidade nos contratos ao garantir ao proprietário do imóvel os recebimentos dos pagamentos em dia e permitir ao novo inquilino alugar sem um fiador. A Velo realiza uma espécie de intermediação entre as partes interessadas e a imobiliária por meio de sua plataforma, que faz análise de crédito e cobrança de forma totalmente digitalizada, cabendo às imobiliárias apeno o serviço de atendimento ao cliente. O sistema visa reduzir a inadimplência às imobiliárias e locadores, reduzindo o tempo de pagamento. “A Velo é a empresa que mais cresce no seu segmento, cinco vezes no último ano, exatamente por conta da qualidade da sua solução e a capacidade de execução de seu time vai nos ajudar a construir uma oferta única e totalmente pensada para as imobiliárias, contribuindo para a conversão e rentabilidade com rapidez”, diz, Gabriel Braga, CEO do QuintoAndar.

O QuintoAndar já oferece a opção de fiança digital em seu aplicativo, mas busca expandir essa solução às imobiliárias tradicionais. A velo possui cerca de 1,1 mil imobiliárias parceiras e possui apenas três anos de existência, mas já nasceu com força. A startup catarinense conta com o apoio do Grupo Stein, empresa com mais de 50 anos de atuação no mercado imobiliário e seus fundadores Alberto Stein, Bruno von Hertwig, Anderson Felício e Paulo Cantoli, são experientes no ramo. A complementaridade da nossa experiência vivenciando o dia-a-dia das imobiliárias parceiras com a expertise deles vão permitir fazer o que sempre imaginamos em uma escala muito maior: simplificar e facilitar os processos e transações para todos os elos da cadeia de moradia”, diz Anderson Felício, cofundador e CEO da Velo.

O QuintoAndar começou esse movimento de aproximação das imobiliárias tradicionais em março, quando comprou a imobiliária Casa Mineira, especializada em vendas de imóveis. Em setembro, adquiriu a Atta, empresa de crédito imobiliário, que atende mais de 1500 imobiliárias no País. A companhia tem atualmente mais de 150 mil imóveis, com operação em mais de 40 cidades no Brasil.