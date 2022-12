Quatro dos dez melhores aeroportos do mundo estão no Brasil; saiba quais

As férias de verão estão batendo a porta e o movimento nos aeroportos aumenta exponencialmente, e o passageiro brasileiro tem algo a comemorar: quatro dos dez melhores aeroportos do mundo estão no Brasil. O ranking internacional feito pela empresa AirHelp, especializada em direitos de passageiros aéreos, divulgado nesta segunda-feira, 12, analisou 151 terminais em todo o mundo. O brasileiro mais bem colocado é o Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, em Recife/Guararapes (PE), na segunda posição, atrás apenas do Aeroporto Internacional de Tóquio.

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), aparece na quarta colocação. Os aeroportos Tancredo Neves, em Belo Horizonte (MG), e Congonhas, em São Paulo (SP), foram listados em sexto e sétimo lugares, respectivamente. No último levantamento, feito em 2019, somente os aeroportos Afonso Pena (PR) e Viracopos (SP) entraram no top 10. O ranking é feito desde 2015 e não foi divulgado durante os anos de pandemia.

A análise é feita com a participação de 10 mil usuários em e 30 países. A pesquisa, realizada de janeiro a outubro deste ano, foi estruturada em três temas centrais: pontualidade, opinião dos clientes quanto aos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e lojas e restaurantes. “O Brasil foi destaque no ranking como o país com maior quantidade de aeroportos entre os top 10 do mundo. A pontualidade foi o índice mais bem avaliado pelos usuários, sendo que todos os aeroportos registraram nota acima de oito. Em segundo lugar, ficou a qualidade dos serviços e, por último, a qualidade do varejo, que considera as opções de lojas e restaurantes”, analisa Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

O Aeroporto do Recife, top 2 do ranking, foi concedido pela iniciativa privada em 2020, e é administrado pela espanhola Aena. Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o Ministério da Infraestrutura retomou e remodelou o programa de concessões de aeroportos iniciados no governo de Dilma Rousseff (PT). Até a última rodada de concessões, que passou o Aeroporto de Congonhas e outros 14 terminais para a iniciativa privada, 75,8% do total do tráfego de passageiros do país era administrado pela iniciativa privada. Com a nova rodada, o percentual chega a 91,6%. O Aeroporto de Viracopos, que também está bem colocado, será relicitado.

Além do tráfego administrado pela iniciativa privada, o Brasul sofreu menos com a crise enfrentada por empresas áreas em todo mundo. Em meados deste ano, na temporada de verão europeia, funcionários de aeroportos e companhias aéreas realizaram diversas paralisações demandando aumento de salários, o que gerou uma onda de cancelamentos e atrasos nos voos, piorando a percepção dos passageiros sobre os serviços prestados ali.

No top 20 do ranking, outros três aeroportos brasileiros aparecem na lista dos melhores do mundo, como o Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (11º), no Distrito Federal, Aeroporto Internacional de Guarulhos (13°), em São Paulo, e o Santos Dumont (16°), no Rio de Janeiro. Este último deve passar por leilão junto com o Galeão, que assim como Viracopos será relicitado.

Os 20 melhores aeroportos do mundo:

Aeroporto Internacional de Tóquio (Haneda), Japão – nota 8,83 Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, Brasil – nota 8,52 Aeroporto Internacional de Narita (Tóquio), Japão – nota 8,49 Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, Brasil – nota 8,41 Aeroporto Internacional de Confins (MG) – Tancredo Neves, Brasil – nota 8,40 Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi, Índia – nota 8,40 Aeroporto de São Paulo/C ongonhas, Brasil – nota 8,32 Aeroporto Internacional de Gimpo, Coréia do Sul – nota 8,29 Aeroporto Internacional de Dubai, Emirados Árabes Unidos – nota 8,28 Aeroporto Internacional de Jeju, Coréia do Sul – nota 8,27 Aeroporto Internacional de Brasília, Brasil – nota 8,26 Aeroporto de Madrid/Bajaras, Espanha – nota 8,25 Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, Brasil – nota 8,24 Aeroporto Intercontinental George Bush, Estados Unidos – nota 8,23 Aeroporto Internacional de São Francisco, Estados Unidos – nota 8,22 Aeroporto Santos Dumont/Rio de Janeiro, Brasil – nota 8,20 Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, Tailândia – nota 8,20 Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete, Peru – nota 8,18 Aeroporto Internacional do Bahrain, Bahrain – nota 8,11 Aeroporto Internacional de Charlotte/Douglas, Estados Unidos – nota 8,10